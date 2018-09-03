Карло Анчелотти: "Наполи" снова вышел на поле с плохим настроем и отдал сопернику первый тайм"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:3) отметил, что команда вышла на поле с плохим настроем.

- Мы начали игру точно так же, как и в первых двух турах, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Раньше мы смогли переломить ход встречи, сегодня - нет. Мы вышли на игру с плохим настроем и отдали сопернику первый тайм. Сами создали себе проблемы.

Не думаю, что нужно менять многое. Просто необходимо начинать более сосредоточенными. Такое отношение к игре неприемлемо.