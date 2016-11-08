12:16 | ФУТБОЛ — Италия

Карло Анчелотти: "Надеюсь, в следующем сезоне "Милан" сыграет в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, ранее возглавлявший "Милан", уверен, что на данный момент клуб находится на правильном пути. Специалист надеется, что в следующем сезоне красно-черные вернутся в Лигу чемпионов.

- У меня хорошее предчувствие на этот счет. "Милан" ставит на молодежь, а это правильная политика, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Они подписали хороших игроков и занимают хорошую позицию в турнирной таблице. Надеюсь, в следующем сезоне им удастся сыграть в Лиге чемпионов.

Мы знакомы с Моннтеллой, он приезжал ко мне, когда я работал в "Челси". У него есть интересные идеи, он образован и имеет склонность к инновациям.

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