17:27 | ФУТБОЛ — Италия

Карло Анчелотти: "Надеюсь, новые владельцы "Милана" вернут клуб на ведущие позиции"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти надеется, что вскоре "Милан" вернется на ведущие позиции. Итальянский специалист работал с "россонери" с 2001 по 2009 год, а также выступал за красно-черных на позиции полузащитника с 1987 по 1992 год. 

- Покупка "Милана" китайцами? Это конец цикла великого президента Берлускони, - цитирует Football Italia Анчелотти. - Возможно, вскоре люди забудут, что он сделал для клуба, но его история уникальна. Теперь я надеюсь, что новые владельцы полны энтузиазма вернуть "Милан" на ведущие позиции. Экономический аспект в данном случае имеет решающее значение.

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