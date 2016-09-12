Карло Анчелотти: "Надеюсь, новые владельцы "Милана" вернут клуб на ведущие позиции"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти надеется, что вскоре "Милан" вернется на ведущие позиции. Итальянский специалист работал с "россонери" с 2001 по 2009 год, а также выступал за красно-черных на позиции полузащитника с 1987 по 1992 год.

- Покупка "Милана" китайцами? Это конец цикла великого президента Берлускони, - цитирует Football Italia Анчелотти. - Возможно, вскоре люди забудут, что он сделал для клуба, но его история уникальна. Теперь я надеюсь, что новые владельцы полны энтузиазма вернуть "Милан" на ведущие позиции. Экономический аспект в данном случае имеет решающее значение.