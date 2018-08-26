Карло Анчелотти: "Матч с "Миланом" был одним из самых эмоциональных, и мне не пришлось даже платить за билет"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти отметил, что испытал множество эмоций от матча 2-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2). Неаполитанцы уступали 0:2, но смогли забить трижды. Анчелотти возглавлял "Милан" с 2001 по 2009 год и в сегодняшней встрече ему противостоял его бывший подопечный Дженнаро Гаттузо.

- У меня много воспоминаний о моих бывших игроках, но Гаттузо - это нечто особенное, - цитирует Football Italia Анчелотти. - Это невероятный матч, один из самых эмоциональных для меня. Мне повезло увидеть его и даже не пришлось платить за билет!