Карло Анчелотти: "Кулибали оскорбляли по расовому признаку. В следующий раз "Наполи" уйдет с поля"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча против "Интера" (0:1) в чемпионате Италии сообщил о расизме со стороны болельщиков в отношении защитника команды Калиду Кулибали.

- Я спросил у судьи по поводу удалений Кулибали и Инсинье, больше ничего. Эти инциденты решили исход матча. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо и оказывали давление на соперника. Мы даже могли выиграть вдесятером, но к этому моменту страсти закипели, - цитирует специалиста Football Italia. - Была странная атмосфера. Трижды мы просили остановить игру, трижды диктор по стадиону предупреждал об этом. Кулибали, конечно, был раздражен.

Он обычно спокойный и профессиональный парень, но он слышал "обезьяньи" крики в свой адрес всю игру. Мы трижды просили принять меры. Нам трижды сказали, что игра может быть прекращена, но когда? После четырех или пяти объявлений? Возможно, в следующий раз мы возьмем инициативу в свои руки и сами откажемся играть. Да, за это нам могут засчитать поражение, но мы готовы к этому. Такие вещи - это плохо для итальянского футбола.

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