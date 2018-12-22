Карло Анчелотти: "Борьба в чемпионате Италии открыта - впереди долгий путь"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над СПАЛом в матче 17-го тура чемпионата Италии (1:0) заявил, что борьба в этом турнире продолжается. Неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" на пять очков.

- Матч не был захватывающим, но я доволен той работой, которую мы проделали, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Уверен, что мы можем добиться большего успеха. Мы оправдываем ожидания. Борьба в чемпионате остается открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что всем предстоит пройти долгий путь. Мы просто должны соревноваться, используя свои лучшие качества.

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