Карикатура дня. Роналду стал зеброй

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок презентации форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в качестве игрока "Ювентуса". На изображении 33-летний форвард представлен в форме "старой синьоры" в виде кентавра – нижняя часть его тела принадлежит зебре.

По данным transfermarkt.de, "Ювентус" заплатил "Реалу" за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год. Накануне, 16 июля, португалец был представлен в качестве игрока туринцев.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 16 Июл 2018 в 11:39 PDT

Почему трансфер Роналду изменит весь европейский футбол //

Роналду + "Ювентус" = победа в Лиге чемпионов //

Трансфер Криштиану Роналду: В чем он №1