11:48 | Футбол — Италия

Карикатура дня. Кулибали как средний палец Сарри


Известный карикатурист Омар Момани в Твиттере Goal представил новый рисунок, посвященный победе "Наполи" над "Ювентусом" (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии и жесту главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри. После игры специалист показал средний палец фанатам соперника, объяснив это тем, что болельщики "плевали в автобус и оскорбляли" их.

Отметим, что в карикатуре Момани роль среднего пальца на руке Сарри отведена защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, который на 90-й минуте игры забил единственный мяч во встрече.

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