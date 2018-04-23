Карикатура дня. Кулибали как средний палец Сарри

Известный карикатурист Омар Момани в Твиттере Goal представил новый рисунок, посвященный победе "Наполи" над "Ювентусом" (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии и жесту главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри. После игры специалист показал средний палец фанатам соперника, объяснив это тем, что болельщики "плевали в автобус и оскорбляли" их.

Отметим, что в карикатуре Момани роль среднего пальца на руке Сарри отведена защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, который на 90-й минуте игры забил единственный мяч во встрече.

Take THAT, Juventus! 💥



Napoli are right back in the Serie A title race. 🇮🇹



(Cartoon by @omomani) pic.twitter.com/pmJ9PT0rq0 – Goal (@goal) 23 апреля 2018 г.

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