Капитан "Фиорентины" покинет клуб из-за неуважительного отношения со стороны руководства

Защитник "Фиорентины" Гонсало Родригес объявил об уходе из клуба на специальной пресс-конференции. Капитан "фиалок" подчеркнул, что предстоящий матч 38-го тура чемпионата Италии против "Пескары" станет для него последним в команде.

В качестве основной причины ухода 33-летний футболист назвал неуважительное отношение к себе со стороны руководства клуба. Аргентинец подчеркнул, что последние полгода ни один из представителей команды не общался с ним по поводу продления истекающего летом контракта, а в последний момент руководство "Фиорентины" попыталось решить вопрос "за 20 минут".