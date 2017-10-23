Капелло отказался вернуться в "Милан"

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло рассказал о том, что в Китае мало говорят о "Милане". По его словам, результаты клуба позорны с учетом потраченных средств во время летнего трансферного окна.

- В Китае мало говорят о "Милане", - цитирует Football Italia Капелло. - Есть много слухов, но о будущем клуба ничего неизвестно. Мы больше говорим об "Интере", он здесь более востребован. Как человек, работавший с Берлускони, я должен сказать, что выступления "Милана" с учетом последних трат просто позорны.

Могу ли я вернуться в "Милан"? Нет, я стал тренером другой команды. Мне предложили спасти "Цзянсу". У меня действует контракт еще один год, после этого я буду отдыхать.