Капелло не возглавит "Интер"

Сын и агент Фабио Капелло Пьерфилиппо Капелло сообщил, что его отец не возглавит "Интер". Ранее СМИ написали, что бывший наставник сборной России может сменить Франка де Бура у руля "нерадзурри".

- Мой отец не возглавит "Интер", но он не возглавит и другой клуб, - цитирует Sportitalia Капелло-младшего. - Фабио доволен тем, что он делает сейчас. Мой папа мог дважды возглавить "Интер" с 1996 года, в последний раз это было в 2006 году, но не могу вспомнить, когда именно. Тем не менее, теперь он определенно точно не перейдет "Интер".