15:35 | ФУТБОЛ — Италия

Капелло может сменить Де Бура в "Интере"

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Главный тренер "Интера" Франк Де Бур может в скором времени покинуть свой пост. Голландец возглавил миланский клуб перед началом сезона, но из первых десяти матчей у руля команды проиграл пять.

Сегодня утром появилось сообщение, что "Интер" в случае отставки Де Бура может возглавить экс-тренер "Ромы" Руди Гарсия. Однако, по информации CalcioNews24, первым кандидатом на этот пост является бывший наставник сборной России Фабио Капелло

В Италии специалист работал с "Миланом", "Ромой" и "Ювентусом". Каждую из команд Капелло приводил к чемпионскому титулу, а всего завоевал семь скудетто. Из сборной России итальянец ушел в 2015 году, после чего оставался без работы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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