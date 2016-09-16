06:28 | ФУТБОЛ — Италия

Капелло может сменить Де Бура в "Интере"

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Руководство "Интера" уже рассматривает варианты со сменой главного тренера из-за неудачных результатов на старте сезона под руководством Франка Де Бура. Как сообщает Football Italia, голландца в миланском клубе может заменить бывший наставник сборной России Фабио Капелло. Ожидается, что это может произойти уже на предстоящих выходных в случае неудачной игры черно-синих в матче 4-го тура чемпионата Италии. "Интер" одержал лишь одну победу в серии А в трех играх, а в четверг уступил "Хапоэлю Беэр-Шева" в матче группового турнира Лиги Европы.

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