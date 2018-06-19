Канселу близок к переходу из "Валенсии" в "Ювентус"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу может в ближайшее время перейти в "Ювентус", сообщают испанские СМИ.

По данным SuperDeporte, сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы завершить сделку. Переход может состояться до 30 июня.

24-летний португалец в минувшем сезоне выступал за "Интер" на правах аренды. Он провел 26 матчей в чемпионате Италии и забил один мяч при одной голевой передаче.