Каннаваро не стал приглашать в "Гуанчжоу" Хамшика, чтобы не ослаблять "Наполи"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро признался, что был вариант с приглашением в команду полузащитника "Наполи" Марека Хамшика. Он подчеркнул, что не хочет ослаблять клуб из своего родного города.

– Мы говорим о первоклассном игроке, поэтому нормально, что к нему есть интерес, – цитирует Corriere dello Sport Каннаваро. – Я говорил с его агентом. В этом деле есть сентиментально-романтический аспект, о котором я говорил со своим братом Паоло. Марек – капитан "Наполи", и я не буду его забирать. В прошлом такое уже бывало. Мы никогда не будем забирать игроков у "Наполи", потому что не хотим вносить беспокойство в его работу. Мы говорим о нашей родной команде, о нашем городе.