Кандрева недоволен частыми сменами тренеров в "Интере"

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева разочарован тем, что в команде часто меняются тренеры. Черно-синих к сезону готовил Роберто Манчини, 8 августа его сменил Франк де Бур, который проработал до ноября, а затем был заменен на Стефано Пиоли, которого уволили в мае.

- Когда вы меняете тренера за две недели до начала сезона, затем опять, а затем еще раз за несколько недель до конца, это непросто, - цитирует Football Italia Кандревы. - Конечно, игроки несут часть ответственности за результаты, но мы должны объединиться и вернуться на правильный путь. Это был сезон с большими сложностями.