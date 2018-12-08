"Кальяри" вырвал ничью у "Ромы" на 90-й минуте

"Кальяри" и "Рома" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии (2:2). Голами в составе римлян отметились хавбек Бриан Кристанте и защитник Александр Коларов, у красно-синих отличились полузащитник Артур Ионицэ и форвард Марко Сау.

"Рома" с 21 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице. "Кальяри" с 17 баллами занимает 13 строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Кальяри" - "Рома" - 2:2 (0:2)

Голы: Кристанте, 14 (0:1). Коларов, 41 (0:2). Ионицэ, 84 (1:2). Сау, 90+5 (2:2).

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Чеппителли, Фараго, Падоин (Паяч, 65), Ионицэ, Жоау Педру, Брадарич (Чигарини, 80), Фариас (Сау, 75), Черри.

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Жуан Жезус, 89), Шик (Пасторе, 83), Дженгиз Юндер, Клайверт (Пеллегрини, 75).

Предупреждения: Кристанте, 47. Фараго, 64. Чеппителли, 90+3. Сау, 90+6.

Удаления: Чеппителли, 90+3. Срна, 90+5.

Судья: Маццолени.

08 декабря. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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