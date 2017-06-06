"Кальяри" продлил контракт с Массимо Растелли до 2019 года

"Кальяри" продлил соглашение с главным тренером Массимо Растелли, сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 2019 года.

В минувшем сезоне красно-синие заняли 11-е место в чемпионате Италии, а также дошли до 1/8 финала Кубка страны, где проиграли "Сампдории" (0:3).

– "Кальяри" рад сообщить о продлении контракта с тренером Массимо Растелли. Тренер останется в клубе до 30 июня 2019 года, – говорится в заявлении клуба. – После исторического триумфа в серии B Массимо Растелли в прошлом сезоне сохранил клуб в высшем дивизионе – спокойно, математически выполнив задачу за четыре тура до конца. Клуб полностью удовлетворен продлением отношений с Растелли и желает ему успехов. Хорошей работы, Массимо.