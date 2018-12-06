"Кальяри" обыграл "Кьево" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

"Кальяри" на выезде обыграл "Кьево" в 4-м раунде Кубка Италии - 2:1. В 1/8 финала "Кальяри" встретится с "Аталантой".

Кубок Италии

4-й раунд

"Кьево" - "Кальяри" - 1:2 (1:1)

Голы: Черри, 8 (0:1). Лерис, 18 (1:1). Пизакане, 68 (1:2).

"Кьево": Шемпер, Цесар, Россеттини, Каччаторе, Танасиевич (Депаоли, 55), Ригони (Бурручага, 55), Кийен, Джорджевич (Грубац, 72), Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.

"Кальяри": Рафаэл, Андреолли, Паяч (Падоин, 78), Пизакане (Срна, 86), Романья, Фараго, Чигарини, Дессена, Барелла, Фариас (Жоау Педру, 66), Черри.

Предупреждения: Ригони, 34. Фариас, 35. Цесар, 79. Россеттини, 90+1.

Судья: Наска.

5 декабря. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".