"Кальяри" обыграл "Кьево", "Дженоа" и "Удинезе" сыграли вничью

Завершились очередные матчи десятого тура чемпионата Италии.

"Кальяри" обыграл "Кьево" (2:1). "Дженоа" сыграл вничью с "Удинезе" (2:2), а "СПАЛ" уступил "Фрозиноне" (0:3).

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"СПАЛ" - "Фрозиноне" - 0:3 (0:1)

Голы: Чибса, 40 (0:1). Чано, 53 (0:2). Пинамонти, 89 (0:3).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек (Антенуччи, 58), Викари, Миссироли, Валоти (Эвертон Луиз, 57), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари, Палоски (Флоккари, 77), Петанья.

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Майелло (Гори, 61), Чибса, Бегетто, Кэмпбелл, Чано (Кассата, 65), Чофани (Пинамонти, 88).

Предупреждения: Майелло, 25. Фарес, 27. Чибса, 34. Лаццари, 39. Чано, 45+2. Скьяттарелла, 49. Спортьелло, 82. Кэмпбелл, 86. Пинамонти, 90.

Судья: Киффи.

28 октября. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

"Дженоа" - "Удинезе" - 2:2 (1:0)

Голы: Ромулу, 32 - с пенальти (1:0). Лазанья, 65 (1:1). Ромеро, 67 (2:1). де Пауль, 70 (2:2).

"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра, Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Маццителли, 71), Ромулу, Бесса (Хильемарк, 85), Пентек, Куаме (Гюнтер, 75).

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Бехрами (тер Авест, 63), Фофана, Барак (Мандрагора, 80), де Пауль, Пуссетто (Балич, 86), Лазанья.

Предупреждения: Самир, 14. Бехрами, 19. Опоку, 24. Бираски, 37. Ромеро, 56. Куаме, 58. Муссо, 67. Маццителли, 81.

Удаление: Ромеро, 74.

Судья: Маццолени.

28 октября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Кальяри" - "Кьево" - 2:1 (1:0)

Голы: Паволетти, 15 (1:0). Кастро, 59 (2:0). Стемпиньски, 79 (2:1).

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Падоин, Ионицэ, Кастро, Жоау Педру, Барелла (Дессена, 85), Брадарич (Чигарини, 76), Паволетти (Черри, 69).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Россеттини, Бани, Ярошиньски (Кийен, 81), Радованович (Пеллиссьер, 87), Ригони, Депаоли, Меджорини (Бирса, 64), Джаккерини, Стемпиньски.

Предупреждения: Джаккерини, 28. Россеттини, 41. Ригони, 56. Меджорини, 63. Кийен, 84. Черри, 90. Стемпиньски, 90+2.

Судья: Пиччинини (Италия).

28 октября. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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