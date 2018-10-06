"Кальяри" обыграл "Болонью" в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:0). Красно-синие набрали 9 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Кальяри" - "Болонья" - 2:0 (1:0)

Голы: Жоау Педру, 22 (1:0). Паволетти, 68 (2:0).

"Кальяри": Краньо, Срна (Фараго, 28), Пизакане, Романья, Падоин, Ионицэ (Дессена, 75), Кастро, Жоау Педру (Фариас, 87), Барелла, Брадарич, Паволетти.

"Болонья": Скорупски, Де Майо (Орсолини, 61), Данилу Ларанжейра, Дейкс (Крейчи, 46), Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Сванберг, Надь, Сантандер, Фальчинелли (Оквонково, 75).

Предупреждения: Де Майо, 14. Пизакане, 25. Дейкс, 35. Дессена, 67. Оквонково, 67. Сантандер, 90.

Судья: Паскуа.

6 октября. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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