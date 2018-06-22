"Кальяри" объявил о переходе Срны

Бывший защитник "Шахтера" Дарио Срна перешел в "Кальяри", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один.

Футболист перешел на правах свободного агента. 36-летний хорват не играл с сентября из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

За 15 лет в "Шахтере" футболист провел 536 матчей и забил 49 голов. Вместе с командой хорват выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, десять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и восемь – Суперкубок страны.