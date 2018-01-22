"Кальяри" готов отпустить Хан Кван Сона в "Ювентус" за 15 миллионов евро

Нападающий "Кальяри" Хан Кван Сон, выступающий на правах аренды за "Перуджу", может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает La Gazzetta dello Sport. В подписании контракта с игроком заинтересован "Ювентус".

Островитяне готовы отпустить форварда и хотят выручить за его переход 15 миллионов евро. В свою очередь туринцы хотят заполучить 19-летнего северокорейца за 9-10 миллионов, а остальную сумму выплатить в качестве бонусов, что не устраивает "Кальяри".

Ранее сообщалось о том, что в подписании контракта с Хан Кван Сонном заинтересован ЦСКА. В этом сезоне в серии B он вышел на поле в 19 играх во всех клубных турнирах, забив 7 мячей.

Срок аренды нападающего истекает летом 2018 года. В соглашении между "Кальяри" и "Перуджей" прописан пункт о приоритетном праве выкупа клубом второго по силе итальянского дивизиона. Контракт Хан Кван Сона с командой серии А рассчитан до конца сезона-2019/20.

Таблица переходов РФПЛ //

Футбольный посол Ким Чен Ына. Кого "Ювентус" перехватит у ЦСКА