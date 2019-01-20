"Кальяри" дома сыграл вничью с "Эмполи"

"Кальяри" сыграл вничью с "Эмполи" (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Нападающие Леонардо Повалетти и Диегу Фариас отличились в составе хозяев.

Полузащитник Миха Зайц и защитник Джованни Ди Лоренцо по разу забили за гостей.

"Кальяри" с 21 баллом располагается на 13-й строчке серии А, а "Эмполи" с 17 очками находится на 17-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

"Кальяри" – "Эмполи" – 2:2 (1:0)

Голы: Паволетти, 36 (1:0). Ди Лоренцо, 70 (1:1). Зайц, 81 (1:2). Фариас, 90+1 (2:2).

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Романья, Чигарини (Брадарич, 78), Бирса (Фараго, 68), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру (Фариас, 74), Барелла, Паволетти.

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Весели, Расмуссен, Ди Лоренцо, Бриги (Салих Учан, 57), Акуа (Родригес, 66), Зайц, Траоре, Капуто.

Судья: Паскуа (Италия).

20 января. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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