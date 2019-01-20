"Кальяри" дома сыграл вничью с "Эмполи"

"Кальяри" сыграл вничью с "Эмполи" (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Нападающие Леонардо Повалетти и Диегу Фариас отличились в составе хозяев.
Полузащитник Миха Зайц и защитник Джованни Ди Лоренцо по разу забили за гостей.
"Кальяри" с 21 баллом располагается на 13-й строчке серии А, а "Эмполи" с 17 очками находится на 17-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
20-й тур
"Кальяри" – "Эмполи" – 2:2 (1:0)
Голы: Паволетти, 36 (1:0). Ди Лоренцо, 70 (1:1). Зайц, 81 (1:2). Фариас, 90+1 (2:2).
"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Романья, Чигарини (Брадарич, 78), Бирса (Фараго, 68), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру (Фариас, 74), Барелла, Паволетти.
"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Весели, Расмуссен, Ди Лоренцо, Бриги (Салих Учан, 57), Акуа (Родригес, 66), Зайц, Траоре, Капуто.
Судья: Паскуа (Италия).
20 января. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".