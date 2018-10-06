"Кальяри" – "Болонья": видеотрансляция матча в 16.00

В матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 6 октября, "Кальяри" принимает "Болонью".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Кальяри" – "Болонья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей