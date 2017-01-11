08:03 | ФУТБОЛ — Италия

"Кальяри" арендовал у "Милана" вратаря

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"Кальяри" объявил на официальном сайте об аренде у "Милана" голкипера Габриэла. Срок соглашения рассчитан до конца сезона. 24-летний бразилец в текущем розыгрыше чемпионата Италии на поле не выходил. Всего на его счету 7 матчей за "россонери" и 10 пропущенных мячей.

Напомним, что вчера "Милан" арендовал у "Кальяри" 40-летнего итальянского голкипера Марко Сторари.

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Материалы REN-TV

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