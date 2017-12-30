Калинич показал фото травмы, из-за которой не сыграет с "Фиорентиной"

Нападающий "Милана" Никола Калинич опубликовал фотографию с отметинами шипов бутсы защитника "Интера" Милана Шкриньяра. Форвард получил травму в победном матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0 д.в.) и был заменен на 75-й минуте встречи.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Калинич фальсифицирует повреждение, чтобы пропустить игру 19-го тура чемпионата Италии против своей бывшей команды - "Фиорентины".

Напомним, хорват перешел в "Милан" из стана "фиалок" летом 2017 года на правах аренды с последующим обязательством выкупа прав на игрока в 2018 году. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 20 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча.