Калинич и Сапонара не сыграют с "Ромой"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза подтвердил, что полузащитник Риккардо Сапонара и форвард Никола Калинич не примут участия в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Ранее в клубе сообщали, что Калинич восстанавливается после повреждения колена и уже приступил к легким тренировкам, в то время как Сапонара по-прежнему восстанавливается от травмы голеностопа. Калинич забил 14 мячей в 27 матчах "Фиорентины" во всех турнирах, на счету итальянца - 2 гола и передача в 19 встречах.

- Никола не будет играть, как и Сапонара, - цитирует Football Italia Соузу. - У Бабакара и Калинича разные стили игры, и команде придется вновь перестраиваться под игру форварда. Думаю, с "Ромой" сыграют вратарь Тэтэрушану и защитник Гонсало Родригес.