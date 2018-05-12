13:38 | Футбол — Италия

Калиду Кулибали: "Наполи" сдался в борьбе за титул, увидев победу "Ювентуса" над "Интером"

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Защитник "Наполи"  Калиду Кулибали считает, что неаполитанцы сами сдались в борьбе за чемпионство с "Ювентусом". По его словам, ключевым стал тур, в котором "Наполи" проиграл "Фиорентине" со счетом 0:3 после победы "Ювентуса" над "Интером" (3:2).

– Мы проиграли чемпионат в матче с "Фиорентиной", – цитирует Sky Italia Кулибали. – Когда увидели, что "Ювентус" обыграл "Интер", мы сдались. Но в следующем сезоне сотворим историю. Эта команда готова выиграть титул, который так нужен городу.

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