Калиду Кулибали: "Горжусь своим цветом кожи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали после поражения от "Интера" в матче 18-го тура чемпионата Италии (0:1) признался, что разочарован. Игрок во встрече получил красную карточку за то, что похлопал арбитру.
"Я сожалею о поражении и особенно о том, что оставил своих братьев в меньшинстве! Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегалом, неаполитанцем - человеком.
Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!– Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) 26 декабря 2018 г.
Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.
⚽ #InterNapoli 1-0
🇸🇳 #KK26 #famiglia
💙 #ForzaNapoliSempre
💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw
Загрузка...