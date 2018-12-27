Калиду Кулибали: "Горжусь своим цветом кожи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали после поражения от "Интера" в матче 18-го тура чемпионата Италии (0:1) признался, что разочарован. Игрок во встрече получил красную карточку за то, что похлопал арбитру.

"Я сожалею о поражении и особенно о том, что оставил своих братьев в меньшинстве! Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегалом, неаполитанцем - человеком.