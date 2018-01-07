Кальехон стал лучшим испанским бомбардиром в истории серии А

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон отличился в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0). Таким образом, форвард стал лучшим испанским бомбардиром в истории серии А.

Кальехон забил 52-й мяч в чемпионате Италии. По этому показателю он обошел Луиса Суареса Мирамонтеса, на счету которого 51 гол. Он выступал с 1961 по 1970 год за "Интер", а с 1970 по 1973 - за "Сампдорию".

Напомним, Кальехон выступает за "Наполи" с 2013 года. За это время он принял участие в 170 матчах чемпионата Италии.