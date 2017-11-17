Кака: "Я мог бы стать тренером "Милана"

Бывший полузащитник "Милана" Кака заявил, что после завершения карьеры игрока он намерен остаться в футболе - либо в качестве тренера, либо спортивного директора. Ранее хавбек сообщил, что в конце года покинет "Орландо", но еще не решил, продолжит ли играть.

- У меня нет нового контракта, но я все еще чувствую себя игроком. В ближайшее время я приму решение о своем будущем, - цитирует Przeglad Sportowy Кака. - Стать тренером по примеру Зидана? Я бы хотел остаться в футболе. Возможно, в качестве тренера или спортивного директора. Зизу был уникален в качестве игрока, он является таким же тренером. Ему идет быть тренером.

Если я стану тренером, я мог бы использовать все, чему научился от Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Тренировать "Милан"? Почему бы и нет. "Милан" все еще в моем сердце, как и другие клубы, за которые я играл. Я открыт для всех них.

Напомним, Кака выступал за "Милан" с 2003 по 2009 год, а также в сезоне-2013/14. В составе итальянского клуба он выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов, два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира. Выступая за "россонери" бразилец стал обладателем "Золотого мяча".