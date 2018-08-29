Кака планирует работать в "Милане"

Бывший полузащитник "Милана" Кака сообщил о своих планах получить работу в структуре клуба.

- Я всегда рад возвращаться сюда, - цитирует бразильца Football Italia. - Смотрел матч с "Наполи" (2:3), и я надеюсь, что для "Милана" этот сезон будет очень удачным. Я много общаюсь с Леонардо (спортивным директором клуба - прим. "СЭ), потому что мы дружим, но мы еще не решили, какую должность я получу в "Милане". Сейчас для меня приоритет - это дети, которые живут в Бразилии. Но благодаря Леонардо и Паоло Мальдини я могу быть ближе к "Милану".

В составе "Милана" футболист стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.