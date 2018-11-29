Кака: "Когда-нибудь я вернусь в "Милан"

Бывший полузащитник "Милана" Кака заявил, что когда-нибудь вернется в этот клуб. 36-летний спортсмен добавил, что в настоящее время сосредоточен на путешествиях.

- Сейчас я занимаюсь другими проектами, - приводит слова Кака Mediotempo. - Я путешествую по многим местам. Мои отношения с "Миланом" являются крайне близкими. Мы всегда рядом, но я не знаю, что произойдет в будущем. Я вернусь туда, уверен в этом. Когда-нибудь я буду работать в "Милане".

Кака выступал за "Милан" с 2003 по 2009 и с 2013 по 2014 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат Италии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

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