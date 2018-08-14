Corriere dello Sport опубликовала кадры обрушившегося моста в Генуе. Это страшно

Мост Моранди в Генуе после трагедии. Фото REUTERS

Итальянская газета Corriere dello Sport опубликовала кадры обрушившегося моста Моранди в Генуе.

Сегодня утром рухнул один из пролетов сооружения. В это время на мосту было много автомобилей.

По последним данным, жертвами трагедии стали 35 человек, более 10 находятся в реанимации. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что ехал по мосту за 10 минут до трагедии.

Бывший вратарь "Кальяри" Давиде Капелло чудом остался жив. Его машина находилась на мосту в момент обрушения и провалилась на 30 метров.