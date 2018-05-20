К Перину проявляют интерес "Юве" и "Наполи"

"Ювентус" и "Наполи" поборются за голкипера "Дженоа" Маттиа Перина. Как рассказал генеральный директор генуэзцев Джорджо Перинетти, 25-летний вратарь хочет играть в Лиге чемпионов и клуб постарается ему в этом помочь.

- Перин хочет играть в Лиге чемпионов, посмотрим, сможем ли мы сделать его счастливым, - цитирует Football Italia Перинетти. – "Юве" делал предложение президенту "Дженоа" Энрике Прециози, но мы пока не начали переговоры, потому что туринцы хотели проводить Буффона. Теперь, когда он завершил карьеру, мы ждем от них новостей. "Наполи"? Они тоже проявляют интерес, как и еще один клуб из-за границы, но "Юве" был первым.

Ранее сообщалось, что туринцы заплатят за трансфер голкипера 8,5 миллионов евро.

Перин играет за "Дженоа" с 2010 года.