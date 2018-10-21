Известный порноактер: "Роналду - не чудовище. Не думаю, что он кого-то изнасиловал"

Известный порноактер Рокко Сиффреди публично поддержал обвиняемого в изнасиловании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

- Я не верю повестям девушек о том, что их изнасиловал кто-то популярный. Роналду - не чудовище. Не думаю, что он кого-то изнасиловал. Он номер один, любит жизнь и хочет развлекаться, - цитирует AS Сиффреди.

Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду надругался над ней в 2009 году. Она говорила, что футболист заплатил ей за молчание 320 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что еще три девушки обвинили Роналду в изнасиловании.

Роналду выделил 1 миллион долларов на юристов, врачей и пиарщиков для защиты от обвинений в изнасиловании