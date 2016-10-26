Иван Юрич: "В игре с "Сампдорией" "Дженоа" смотрелась лучше, чем с "Миланом"

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич после игры 10-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:0) отметил, что спокойствие помогло его команде добиться столь крупной победы. Специалист подчеркнул, что уважение к сопернику – важный фактор при достижении больших результатов.

– В дерби против "Сампдории" (1:2) мы играли лучше, но сегодня мы были спокойнее, что вылилось в результат, – цитирует Football Italia Юрича. – Не могу назвать игру "Дженоа" фееричной, но мы мало что позволили "Милану". В таких матчах ты должен быть уважителен к столь великому сопернику. Мы проделали хорошую работу.