09:25 | ФУТБОЛ — Италия

Иван Юрич: "В игре с "Сампдорией" "Дженоа" смотрелась лучше, чем с "Миланом"

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Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич после игры 10-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:0) отметил, что спокойствие помогло его команде добиться столь крупной победы. Специалист подчеркнул, что уважение к сопернику – важный фактор при достижении больших результатов.

– В дерби против "Сампдории" (1:2) мы играли лучше, но сегодня мы были спокойнее, что вылилось в результат, – цитирует Football Italia Юрича. – Не могу назвать игру "Дженоа" фееричной, но мы мало что позволили "Милану". В таких матчах ты должен быть уважителен к столь великому сопернику. Мы проделали хорошую работу.

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