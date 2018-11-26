Иван Юрич: "Дженоа" заслужил большего в дерби"

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич - о матче с "Сампдорией" (1:1) в 13-м туре чемпионата Италии.

- Результат очень расстраивает, мы заслужили намного большего, - цитирует тренера Football Italia. - Мы позволили им только один раз ударить в створ ворот, играли смело, создали много моментов. Так играть в дерби и не выиграть - это большое разочарование. Мне очень жаль ребят. Команда прогрессирует с каждым матчем. Я доволен тем, как мы играем. Возможна ли моя отставка? У кого-то может быть мнение противоположное моему, и он захочет принять другие решения. Я сохраняю спокойствие. Нам не повезло, но нам также не хватило "инстинкта убийцы впереди.

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