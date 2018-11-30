Иван Перишич: "Сейчас я сосредоточен на "Интере", но чемпионат Англии - моя мечта"

Нападающий "Интера" Иван Перишич признался, что мечтает выступать в чемпионате Англии, сообщает Mundo Deportivo. 29-летний хорватский форвард рассказал, что летом мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти убедил его остаться.

– У меня было предложение от "Манчестер Юнайтед", и я собирался покинуть "Интер", – цитирует Перишича Mundo Deportivo. – Но я решил остаться. Лучано Спаллетти сказал, здесь я буду играть важную роль, это было главной причиной того, что я остался в Италии. В футболе мелкие детали являются фундаментальными. Чемпионат Англии – это моя мечта. В футболе все возможно, посмотрим, что будет в будущем. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Интер". Надеюсь, что фанаты "нерадзурри" смогут понять меня.

В текущем сезоне Перишич провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.