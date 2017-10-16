02:50 | Футбол — Италия

Иван Перишич: "Победа в дерби - это очень важно. Ждем жесткого теста от "Наполи"


Полузащитник "Интера" Иван Перишич после победы над "Миланом" (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что победа на последних минутах принесла много эмоций всей команде. Также футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что они будут также помогать команде в оставшихся играх.

– Мы по-прежнему должны идти, таким образом, от игры к игре, – цитирует официальный сайт "Интера" Перишича. – Мы ждем жесткого теста от "Наполи" и надеемся на успех. Они зарекомендовали себя, как лучшая команда в чемпионате на данный момент. Но мы – "Интер", и должны демонстрировать свою лучшую игру.

Победа в дерби – это очень важно, а победа на последних минутах дает отличные эмоции. Хочется сказать спасибо болельщикам, и, надеюсь, они будут также поддерживать команду во всех оставшихся играх. Это очень помогает.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий