Иван Перишич: "Победа в дерби - это очень важно. Ждем жесткого теста от "Наполи"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич после победы над "Миланом" (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что победа на последних минутах принесла много эмоций всей команде. Также футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что они будут также помогать команде в оставшихся играх.

– Мы по-прежнему должны идти, таким образом, от игры к игре, – цитирует официальный сайт "Интера" Перишича. – Мы ждем жесткого теста от "Наполи" и надеемся на успех. Они зарекомендовали себя, как лучшая команда в чемпионате на данный момент. Но мы – "Интер", и должны демонстрировать свою лучшую игру.

Победа в дерби – это очень важно, а победа на последних минутах дает отличные эмоции. Хочется сказать спасибо болельщикам, и, надеюсь, они будут также поддерживать команду во всех оставшихся играх. Это очень помогает.