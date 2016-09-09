Иван Перишич: "Франку де Буру было сложно подготовить "Интер" к сезону за две недели"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич объяснил неудачный старт команды в сезоне сменой главного тренера незадолго до начала чемпионата Италии. Черно-синие под руководство голландца Франка де Бура, сменившего Роберто Манчини, набрали лишь одно очко в двух играх.

– У нас в составе появилось несколько новых игроков и тренер, – приводит Goal слова Перишича. – Поэтому, уверен, со временем все наладится. Франку де Буру было непросто подготовить команду к сезону за две недели. Сейчас нужно срочно прибавлять и начать выигрывать. В предстоящем матче с "Пескарой" нас устроит только победа.