Итальянский телеканал принес извинения Бенатиа за оскорбление в эфире на расистской почве

Телеканал RAI Sport принес публичные извинения защитнику "Ювентуса" Мехди Бенатиа, который был оскорблен в прямом эфире канала после матча 35-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:1). Когда футболист стал объяснять свою позицию относительно удаления у соперника, он услышал в своем наушнике голос, который сказал: "О чем ты говоришь? Марокканский ****". По мнению итальянских СМИ, один из техников в студии оставил свой микрофон включенным и случайно позволил Бенатиа услышать себя.

– RAI искренне опечален прискорбным проявлением расизма в адрес футболиста "Ювентуса" во время трансляции, – говорится в заявлении телеканала. – Мы проведем все необходимые проверки, чтобы выявить человека, позволившего себе такие высказывания и исключить его из нашего коллектива, потому что такие фразы неприемлемы из уст сотрудников нашей компании. Учитывая всю серьезность произошедшего, RAI окажет полную поддержку футболисту и клубу.