Футболист клуба итальянской серии D "Туттокуойо" Федерико Дзини убил свою бывшую девушку Элизу Амато, после чего совершил самоубийство, сообщает Football Italia. Накануне своего дня рождения он навестил Элизу, между ними произошел конфликт. Соседи вызвали полицию, услышав выстрелы. Дзини убил девушку, положил ее тело в машину, уехал от ее дома, после чего застрелился сам.

Автомобиль с двумя телами был обнаружен возле спортивного центра недалеко от Пизы.

Ранее Дзини, помимо Италии, успел поиграть в Болгарии, а также таких экзотических чемпионатах, как Мальта, Филиппины и Монголия. До перехода в "Туттокуойо" он выступал в "Улан-Баторе".