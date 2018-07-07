Источник: "Ювентус" уверен в переходе Роналду

В "Ювентусе" не сомневаются, что форвард "Реала" Криштиану Роналду перейдет к ним, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что гарантии перехода предоставил "Юве" агент Роналду Жорже Мендеш. Сумма трансфера в таком случае составит 100 миллионов евро. Кроме того, указано, что португалец звонил главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти и спрашивал о стиле игры в серии А.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.