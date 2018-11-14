Источник: "Ювентус" хочет вернуть Артуро Видаля

"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением в команду полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, сообщает Сorriere dello Sport.

Руководство клуба видит в Видале замену хавбеку Эмре Джану. 24-летний немецкий футболист восстанавливается после операции на щитовидной железе.

В нынешнем сезоне Видаль провел за "Барселону" 15 матчей в ла лиге, забил два гола и два мяча.

Напомним, 31-летний чилиец выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год. За это время он принял участие в 124-х матчах и забил 35 голов.