Источник: Сарри не будет судиться с "Наполи"

Маурицио Сарри не намерен подавать в суд, чтобы расторгнуть контракт с "Наполи", сообщают итальянские СМИ.

Специалист покинул пост главного тренера команды, на замену ему пришел Карло Анчелотти. Тем не менее, его контракт с "Наполи" продолжает действовать. Срок истечения соглашения - 30 июня 2020 года. Клуб обязан платить ему зарплату, но он не может перейти на другую работу без расторжения контракта или выплаты другим клубом компенсации.

Из-за нежелания "Наполи" пойти на уступки специалист не подписал контракт с "Челси" - английский клуб не был готов платить восемь миллионов евро отступных. По данным Il Mattino, итальянец не будет обращаться в суд, но попробует договориться с "Наполи" о расторжении соглашения.