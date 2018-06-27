Источник: "Милан" на год отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 миллионов евро

УЕФА отстранил "Милан" от участия в еврокубках на один сезон и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового fair play, информирует Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Официальное решение УЕФА ожидается позднее в среду, 27 июля, однако "россонери" уже проинформированы о наказании.



"Милан" не сможет принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Команда должна была начать выступление с группового раунда.

Напомним, летом 2017 года в правление "Милана" пришли китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном, однако по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялась информация о финансовых проблемах китайского бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.