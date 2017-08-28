"Интер" заплатит за Бальде Кейта 30 миллионов евро?

"Интер" договорился о покупке нападающего "Лацио" Бальде Кейта, утверждает Daily Mirror. Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что миланский клуб не может выкупить 22-летнего сенегальца из-за финансового fair-play. Предполагалось, что он продлит контракт с римлянами и перейдет в стан "черно-синих" на правах аренды на два года с опцией обязательного выкупа.

Напомним, что контракт Бальде Кейта с "Лацио" истекает следующим летом. В прошлом сезоне форвард забил 16 мячей в 31 матче чемпионата Италии.