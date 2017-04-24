"Интер" закрыл команду на клубной базе

"Интер" на официальном сайте объявил, что ближайшие 5 дней основной состав команды проведет на клубной базе. Черно-синие будут в закрытом режиме готовиться к поединку против "Наполи", который пройдет 30 апреля. В минувшие выходные "Интер" проиграл "Фиорентине" (2:3), продлив до пяти встреч безвыигрышную серию. Сделано это в связи с тем, чтобы сосредоточиться на том, чтобы как можно больше работать и достичь максимального результата и хорошо закончить сезон. Цель "Интера" - попасть в еврокубки.

Кроме того, "Интер" выразил поддержку главному тренеру команды Стефано Пиоли и опроверг слухи о разногласиях и возможном его увольнении. Под руководством итальянского специалиста черно-синие набрали 56 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.